458 حادثا مروريا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير مع 298 حادث مروي ضمن العاصمة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 284 حادث اقتصر على الأضرار المادية و 14 حادث نتج عنه إصابتين متوسطتين ولا وفيات .



أما في المحافظات أكدت إدارة السير اليوم الخميس خلال التقرير المروري أنها تعاملت مع 160 حادثا مروريا خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 149 حادث نتج عن اضرار مادية فقط و 11 حادث نتج عنه وفاتان في المفرق وإربد .

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وأضافت أنها تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم بين 3 مركبات في نفق المدينة الطبية نتج عنه إصابتين متوسطتين وتم رفع المركبات وعودة حركة السير لطبيعتها .



