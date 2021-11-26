الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 10:28 ص

46 ألفا و497 حالة كورونا نشطة في الأردن

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 46 ألفا و497 حالة حتى صباح اليوم الجمعة.اضافة اعلان


ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا 459 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 30 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 932 ألفا و539 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالمياً.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 874 ألفا و583 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 260 مليوناً و355 ألفا و280 حالة، شفي منها 235 مليوناً و315 ألفا و771 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و200 ألفاً و208 حالات حول العالم.

 




 

 


 

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