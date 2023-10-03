الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

أفضل الأطعمة للتخلص من القولون العصبي

فرنسا توافق على عقد اتفاق مع أرمينيا حول تزويدها بمعدات عسكرية

46 إصابة باختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة في الكريمة

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجديدة

البدء بإجراء عمليات تبديل المفاصل في مستشفى الملك طلال العسكري

إجراء عملية الأولى من نوعها بالاردن في مستشفيات البشير

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الملكة تطلع على برامج مركز كونوي لتعليم اللاجئين في بلفاست

أوقاف الكرك تحتفي بالمولد النبوي الشريف

الناجحون في الامتحان التنافسي - اسماء

الثلاثاء، 03-10-2023 10:33 م

46 إصابة باختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة في الكريمة

651c5351c1190


الوكيل الاخباري- وصلت 46 حالة اختناق لطالبات في مدرسة الكريمة إلى مستشفى أبو عبيدة في لواء الأغوار الشمالية بسبب مادة تستخدم لتعقيم التربة.

اضافة اعلان

 

وقال مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة عماد أبو اليقين، الثلاثاء، إن طالبات المدرسة استنشقن "مادة كيميائية" استخدمت لتعقيم بيوت بلاستيكية مجاورة للمدرسة.

وتحدث أبو اليقين عن توجيه المزارعين في هذه المنطقة لاستخدام المياه أو رش المياه لتقليل انبعاث هذه الرائحة.

وأوقف مدعي عام الأغوار الشمالية، الثلاثاء، مزارعين من جنسية أجنبية أسبوعا؛ لـ"رشهما مادة سامة في قطعة أرض يزرعانها مجاورة لمدرسة كريمة الشاملة للإناث".

ونسب المدعي العام للمتهمين "التسبب بإصابة عدد من الطالبات بتسمم نتج عن استنشاق المادة السامة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920237143431699104512

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجديدة

9202326104030906785614

البدء بإجراء عمليات تبديل المفاصل في مستشفى الملك طلال العسكري

8202310104714602553670

إجراء عملية الأولى من نوعها بالاردن في مستشفيات البشير

1

الملكة تطلع على برامج مركز كونوي لتعليم اللاجئين في بلفاست

3202330163958298402596

أوقاف الكرك تحتفي بالمولد النبوي الشريف

9202312192716958957436

الناجحون في الامتحان التنافسي - اسماء

أخبار متعلقة
5

توقيف مزارعين أسبوعا بعد تسمم عشرات الطالبات

_262007_6144

ارتفاع حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة بالاغوار الشمالية إلى 19 حالة

920237143431699104512

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

1695241953153

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

5

عجلون: مطالب بتكثيف الجولات الرقابية على معاصر الزيتون

main_image64f73f26cccc9

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات في الأغوار الشمالية