46 إصابة باختناق ناتج عن مادة تعقيم تربة في الكريمة

الوكيل الاخباري- وصلت 46 حالة اختناق لطالبات في مدرسة الكريمة إلى مستشفى أبو عبيدة في لواء الأغوار الشمالية بسبب مادة تستخدم لتعقيم التربة.

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وقال مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة عماد أبو اليقين، الثلاثاء، إن طالبات المدرسة استنشقن "مادة كيميائية" استخدمت لتعقيم بيوت بلاستيكية مجاورة للمدرسة.



وتحدث أبو اليقين عن توجيه المزارعين في هذه المنطقة لاستخدام المياه أو رش المياه لتقليل انبعاث هذه الرائحة.



وأوقف مدعي عام الأغوار الشمالية، الثلاثاء، مزارعين من جنسية أجنبية أسبوعا؛ لـ"رشهما مادة سامة في قطعة أرض يزرعانها مجاورة لمدرسة كريمة الشاملة للإناث".



ونسب المدعي العام للمتهمين "التسبب بإصابة عدد من الطالبات بتسمم نتج عن استنشاق المادة السامة".