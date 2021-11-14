47ر15% ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للربع الثالث

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 47ر15 بالمئة، ليصل إلى النقطة 84ر89 ، مقابل 81ر77 لنفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان



وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الأحد، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول من العام الحالي بنسبة 84ر4 بالمئة، ليصل إلى النقطة 42ر90 مقابل 24ر86 لذات الشهر من العام الماضي.



وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول من هذا العام بنسبة 38ر3 بالمئة، ليصل إلى النقطة 42ر90 مقابل 58ر93 لشهر آب من نفس العام.

