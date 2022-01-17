47 ألف مكالمة للأمن العام خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - كشف مدير العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام فراس الدويري، الاثنين، أن المديرية تلقت أكثر من 47 ألف مكالمة خلال المنخفض الجوي الأخير.

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ودعت مديرية الامن العام المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.







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