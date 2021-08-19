4710 طلبات للالتحاق بالجامعات الرسمية حتى صباح اليوم

الوكيل الاخباري-

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بلغ عدد المتقدمين بطلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية حوالي 4710 طلبات، حتى صباح الخميس، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، "حتى هذه اللحظة بلغ عدد المتقدمين بطلبات القبول الموحد منذ بدء التسجيل 4710 طلبات تم تقديمهم من الطلبة منذ اللحظة الأولى لصباح اليوم الخميس".والأربعاء، أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكتروني بالجامعات اعتبارا من صباح الخميس، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 28 آب/ أغسطس من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.ويسمح للطالب الأردني، الحاصل على معدل 65% فأكثر فقط بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً، باستخدام آلية دفع إلكتروني، بحسب الوزارة.الخطيب أشار الخميس، إلى أن عدد الطلبة الذين حققوا متطلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية لهذا العام هم نحو 77 ألف طالب، ويضاف إليهم "عدد كبير من طلبة السنوات السابقة الذين سيتقدمون بطلبات، وعدد من الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية أو شهادات الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن.