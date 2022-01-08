السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

الصفدي يلتقي مع وزير الدفاع الألماني

التعليم العالي: لا يوجد ملحقية ثقافية في كازاخستان ونتابع مع الخارجية

أسعار الذهب محليا

الأردن وسوريا… خطوات متسارعة نحو انفتاح اقتصادي بعد سنوات الإغلاق

475 ديناراً متوسط رواتب متقاعدي الضمان

التربية توضح حول تصحيح الامتحانات التكميلية 'التوجيهي'

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وفيات السبت 8-1-2022

المراكز التي يتوافر فيها مطعوم كورونا بدون موعد - أسماء

السبت، 08-01-2022 10:30 ص

475 ديناراً متوسط رواتب متقاعدي الضمان

فلوس 3


الوكيل الإخباري - كشف خبير التأمينات موسى الصبيحي، السبت عن معلومات إحصائية تخص اعداد متقاعدي الضمان الاجتماعي في المملكة .اضافة اعلان


وقال الصبيحي بمنشور له على الفيسبوك أن هناك نحو (276) ألف متقاعد ضمان تراكمياً من ضمنهم غير أردنيين.

وأضاف الصبيحي انه يبلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الماضي (276212) متقاعداً.

وتاليا تفاصيل النسب : 

-  نسبة الإناث منهم حوالي (18%) وعددهن (49396) متقاعدة.

- نسبة غير الأردنيين منهم حوالي (3%) وعددهم (8219) متقاعد.

- نسبة متقاعدي القطاع العام منهم حوالي (40%) وعددهم (109200) متقاعد.

- نسبة متقاعدي المبكر منهم (48.5%) وعددهم (134000) متقاعد.

- فاتورة الرواتب التقاعدية الإجمالية الشهرية (118) مليون دينار (لشهر كانون الأول 2021).

- المتوسط العام لرواتب التقاعد (475) ديناراً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
069

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

الصفدي 2

الصفدي يلتقي مع وزير الدفاع الألماني

safe_image

نقابة الأطباء البيطريين تحدد إنتخاباتها

dd3a51b2-dba3-4f1c-97f7-117e0a2f2e77

التعليم العالي: لا يوجد ملحقية ثقافية في كازاخستان ونتابع مع الخارجية

بانوراما

افتتاح بانوراما قلعة الكرك السياحي

M63A8882

التربية توضح حول تصحيح الامتحانات التكميلية 'التوجيهي'

أخبار متعلقة
التربية ٢

التربية : تريثوا بالاختيار - وثيقة

ط

المملكة تستقبل أول رحلة طيران لسياح عبر شركة ويز اير

بي سي ار

الصحة : أسعار فحوصات الكشف عن كورونا ما بين ١٥ إلى ٢٠ دينار

مطر ١

أربعينية الشتاء الثلاثاء المقبل

Screenshot_32

بلعاوي: قد تحدث موجة جديدة لكورونا بالمملكة في الشهرين المقبلين

12202113151812773093460

وزير التربية : الوزارة شكلت لجنة بشأن المعلمين المحالين للاستيداع