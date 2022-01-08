475 ديناراً متوسط رواتب متقاعدي الضمان

الوكيل الإخباري -

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كشف خبير التأمينات موسى الصبيحي، السبت عن معلومات إحصائية تخص اعداد متقاعدي الضمان الاجتماعي في المملكة .وقال الصبيحي بمنشور له على الفيسبوك أن هناك نحو (276) ألف متقاعد ضمان تراكمياً من ضمنهم غير أردنيين.وأضاف الصبيحي انه يبلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الماضي (276212) متقاعداً.وتاليا تفاصيل النسب :- نسبة الإناث منهم حوالي (18%) وعددهن (49396) متقاعدة.- نسبة غير الأردنيين منهم حوالي (3%) وعددهم (8219) متقاعد.- نسبة متقاعدي القطاع العام منهم حوالي (40%) وعددهم (109200) متقاعد.- نسبة متقاعدي المبكر منهم (48.5%) وعددهم (134000) متقاعد.- فاتورة الرواتب التقاعدية الإجمالية الشهرية (118) مليون دينار (لشهر كانون الأول 2021).- المتوسط العام لرواتب التقاعد (475) ديناراً.