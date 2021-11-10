485 شكوى على خدمات الاتصالات والبريد في أيلول الماضي

الوكيل الاخباري- بلغ مجموع الشكاوى الواردة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات على خدمات الاتصالات والخدمات البريدية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، 485 شكوى، بحسب الإحصائيات الصادرة عن الهيئة.



وبينت الإحصائيات، إن نسبة معالجة الشكاوى بلغت 90% من المجموع الكلي، إذا ما تم استثناء شكاوى التغطية والتي تتطلب وقتاً لمعالجتها وذلك للتحقق من المواقع المشار إليها في الشكاوى والقيام بالجولات الميدانية للتحقق من طبيعة الشكاوى.



وتوزعت الشكاوى على خدمات الهواتف المتنقلة بمجموع بلغ 141 شكوى وبنسبة 29% من مجموع الشكاوى، وخدمات الهاتف الثابت بمجموع بلغ 13 شكوى وبنسبة 3%، فيما بلغ مجموع الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت 328 شكوى وبنسبة 67%، وتلقي 3 شكاوى متعلقة بالخدمات البريدية بنسبة 1%.



وسجل الربع الثالث من عام 2021 انخفاضا في مجموع الشكاوى الواردة للهيئة مقارنة مع الربع الثاني، حيث تم تسجيل 1480 شكوى مقارنة بمجموع 1789 شكوى واردة خلال الربع الثاني وبنسبة انخفاض 17%.

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