5ر1 مليون شجرة زيتون بالزرقاء

الوكيل الاخباري- دعا رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري منتجات الزيتون فياض الزيود، المزارعين إلى اختيار أنسب الأوقات لقطف الزيتون الذي تتلون الثمار فيه باللون الأسود بنسبة تتراوح بين 65 إلى 75 بالمئة.

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وقال إن المساحات المزروعة بالزيتون في محافظة الزرقاء بلغت 54057 دونما تحوي نحو مليون ونصف شجرة زيتون، وتضم الزرقاء 6 معاصر لزيت الزيتون من أصل 138 في مناطق المملكة كافة.



وبين ضرورة حصول المستهلك على منتج جيد بمواصفات عالية، إذ يتعين عليه ان يحصل على حاجته من زيت الزيتون من المصادر الموثوقة والمشهود لها، مشيرا إلى أن كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ستقوم بفحص زيت الزيتون مجاناً للمواطنين خلال الموسم.



وأكد أن الأسعار تتحكم فيها مسألة العرض والطلب لكن المعطيات والمؤشرات الأولية تبين أن أسعار تنكة زيت الزيتون في بداية الموسم 80 دينارا، متوقعا انخفاض الأسعار بذروة الموسم في شهر تشرين الثاني، وأن تتراوح أسعار التنكة بين 70 إلى 80 ديناراً.



يشار إلى أن الأردن ينتج نحو 180 ألف طن من الزيتون سنوياً، منها 140 ألف طن لغايات العصير، وإنتاج بين 26 إلى 27 ألف طن زيت زيتون، يخصص منها 40 ألف طن للكبيس مقدراً احتياجات الأردن السنوية من الزيت بين 23 إلى 24 ألف طن.



وأشار إلى أن المملكة انتجت 3 آلاف طن من زيت الزيتون في الموسم الماضي 2019.



ولفت الزيود إلى أن أقل مزرعة زيتون موجودة في الأردن تحتاج إلى 40 كيلوواط من الكهرباء المنتجة بالطاقة البديلة "الخلايا الشمسية"، بما يكلف 30 ألف دينار من أجل إنتاج هذه الكمية المطلوبة من الكهرباء.



