5 آلاف جرعة ضد كورونا أُعطيت الجمعة



الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3962865 مسجلا بزيادة قدرها 4131 مسجلين عن يوم الخميس.



ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الجمعة، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3488727 بزيادة مقدارها 2485 جرعة.



كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2969165 بزيادة مقدارها 2601 جرعة.



وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 5086 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6457892 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

اضافة اعلان