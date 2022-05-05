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الخميس، 05-05-2022 02:09 م

5 آلاف مغادر عبر مركز جابر باتجاه سوريا خلال عطلة عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - وصل عدد المغادرين من مركز حدود جابر في الأردن باتجاه الأراضي السورية إلى نحو 5 آلاف مسافر خلال فترة عيد الفطر السعيد.اضافة اعلان


وشهد المعبر حركة نشطة للمسافرين الأردنيين ومن جنسيات أخرى في فترة العيد ووصل عدد المغادرين خلال 3 أيام إلى نحو 5000 مسافر معظمهم من الأردنيين وعلى شكل مجموعات سياحية.

وكانت حركة القادمين ضعيفة ووصلت إلى نحو 1100 قادم معظمهم من السوريين على شكل ترانزيت باتجاه حدود العمري التي تربط الأردن مع السعودية.

أما حركة الشحن خلال فترة العيد فكانت ضعيفة ووصل عدد الشاحنات القادمة والمغادرة إلى نحو 220 شاحنة فقط. أما حركة المركبات خلال العيد كانت على النحو التالي 342 مركبة قادمة و553 مغادرة.

فيما يتعلق بمتوسط المعدل الشهري، يصل عدد المسافرين ما بين قادم ومغادر إلى نحو 60 ألف شخص فيما يصل عدد الشاحنات بين قادمة ومغادرة إلى نحو 7500 شاحنة وعدد المركبات يصل إلى 14 ألف بين قادمة ومغادرة.

المملكة

 




 

 


 

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