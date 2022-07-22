5 إصابات بحادث بعد جسر الموقر باتجاه الزرقاء

الوكيل الإخباري - تعاملت الدوريات الخارجية صباح اليوم الجمعة مع حادث تصادم بين مركبتين و5 دراجات هوائية ما بعد جسر الموقر باتجاه الزرقاء، نجم عن الحادث 5 إصابات تم إسعافهم إلى المستشفى وحالتهم العامة متوسطة.

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ونوهت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، إلى ضرورة التقيد بعناصر وأولويات المرور وترك مسافة الأمان الكافية والتركيز أثناء القيادة تلافياً لمفاجآت الطريق وهي من عناصر القيادة الآمنة.



وتمنت الإدارة الشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أنها نقوم بعرض مثل هذه الحوادث لغايات التوعية المرورية وتنبيه الاخوة السائقين للابتعاد عن الأخطاء المؤدية لوقوع حوادث.