5 إصابات جديدة بكورونا في مستشفى الأميرة بسمة

الوكيل الإخباري - قال مدير صحة إربد الدكتور رياض الشياب، انه تم اليوم الخميس، بالتعاون مع بلدية اربد الكبرى، تعقيم قسم الاشعة في مستشفى الاميرة بسمة التعليمي وعدد من الاقسام الاخرى بعد تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين كوارده.

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واوضح الشياب، أنه تم سحب عينات للفحص من جميع كوارد قسم الاشعة وعدد من الكوادر المخالطة في الاقسام الاخرى والمخالطين من الدرجة الاولى للمصابين من اسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد تسجيل الاصابات.



واضاف إن الفحوصات المخبرية ستجرى في المختبر المركزي الذي تم استحداثه وباشر عمله امس في مستشفى الاميرة رحمة التعليمي لطب الاطفال، لافتا الى انه تم حجر المصابين وتزويد القسم بكوادر فنية بديلة لاستدامة العمل فيه بكامل طاقته الاستيعابية.



