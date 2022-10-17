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الإثنين، 17-10-2022 05:51 م

5 باحثين من اليرموك ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً عالمياً

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الوكيل الاخباري - اختارت جامعة ستانفورد الأميركية 5 باحثين من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة اليرموك ضمن قائمة أفضل 2 بالمئة من الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم على مستوى التخصص للعام 2022.

والباحثون الذين جرى اختيارهم، بحسب دراسة البيانات الصادرة عن جامعة ستانفورد، هم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش من قسم هندسة القوى الكهربائية والدكتور حازم الشخاترة من قسم هندسة الاتصالات في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور محمد الرفاعي من قسم الرياضيات في كلية العلوم، ونائب عميد كلية الصيدلة الدكتور علاء الجبالي من قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية، والدكتور بلال عبد الغني من قسم علوم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات.

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