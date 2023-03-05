5 جرائم في الاردن خلال 4 أيام ..!

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - في حالة استتثنائية شهدت الاردن 5 جرائم خلال أيام قليلة، وهو أمر غريب على اهالي المملكة .
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخبار الجرائم وفق بيانات صادرة عن مديرية الامن العام مسلطين الضوء على هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع الاردني .
وتاليا التفاصيل :
الخميس : شخص يطعن زوجته وأنسبائه بمنطقة صويلح.
الجمعة : مقتل عشريني طعنا بمشاجرة في حي نزال
السبت : شخص يطعن زوجته في طبربور.
السبت : وفاة ستيني اعتدى عليه جاره بالضرب في اربد
الأحد : شخص ينحر رقبة اخر في صالون حلاقة بحي نزال.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة