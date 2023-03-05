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الوكيل الاخباري

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الأحد، 05-03-2023 09:15 م

5 جرائم في الاردن خلال 4 أيام ..!

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - في حالة استتثنائية شهدت الاردن 5 جرائم خلال أيام قليلة، وهو أمر غريب على اهالي المملكة .

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخبار الجرائم وفق بيانات صادرة عن مديرية الامن العام مسلطين الضوء على هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع الاردني .

وتاليا التفاصيل : 

الخميس : شخص يطعن زوجته وأنسبائه بمنطقة صويلح.

الجمعة : مقتل عشريني طعنا بمشاجرة في حي نزال

السبت : شخص يطعن زوجته في طبربور.

السبت : وفاة ستيني اعتدى عليه جاره بالضرب في اربد

 الأحد : شخص ينحر رقبة اخر في صالون حلاقة بحي نزال. 

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