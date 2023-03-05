5 جرائم في الاردن خلال 4 أيام ..!

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - في حالة استتثنائية شهدت الاردن 5 جرائم خلال أيام قليلة، وهو أمر غريب على اهالي المملكة .



وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اخبار الجرائم وفق بيانات صادرة عن مديرية الامن العام مسلطين الضوء على هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع الاردني .



وتاليا التفاصيل :



الخميس : شخص يطعن زوجته وأنسبائه بمنطقة صويلح.



الجمعة : مقتل عشريني طعنا بمشاجرة في حي نزال



السبت : شخص يطعن زوجته في طبربور.



السبت : وفاة ستيني اعتدى عليه جاره بالضرب في اربد



الأحد : شخص ينحر رقبة اخر في صالون حلاقة بحي نزال.

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