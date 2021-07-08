5 حصص يومياً للفاقد التعليمي

الوكيل الإخباري -

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أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، أن جميع إجراءات واستعدادات الوزارة هي لعودة التعليم الوجاهي في مطلع أيلول المقبل.وقال خلال مداخلته على شاشة التلفزيون الأردني، إن أغلب المدارس ستعود للتعليم الوجاهي، أما المدارس التي قد لا يتحقق فيها تطبيق البروتوكول الصحي، فقد نلجأ إلى نظام الفترتين أو التعليم المُدمج بحيث يكون هناك دوام بالتناوب.وأضاف أن الوزارة تعقد اجتماعات مستمرة للوقوف على جاهزية الوزارة لاستقبال الطلبة في المدارس وعودة التعليم الوجاهي، بحيث تضمن الكادر التعليمي والكتب المدرسية وكل ما يلزم للعودة الآمنة للطلبة، وعليه فإن الوزارة أخذت العديد من البرامج مثل برنامج الفاقد التعليمي وحملة التطعيم، بالإضافة إلى أن الوزارة في نهايات إعداد دليل العودة للمدرسة يتضمن سيناريوهات العودة والبروتوكول الصحي.وتابع قائلا إن برنامج الفاقد التعليمي سيكون على 4 مواد هي (العربية، الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم) ومن الصف الأول إلى العاشر بواقع 5 حصص يومياً.