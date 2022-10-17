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الإثنين، 17-10-2022 06:54 م

5 حوادث انقلاب مركبات في الاردن اليوم - صور

الدفاع المدني 2


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لخمسة حوادث انقلاب مركبات مختلفة في المملكة اليوم .

ووفق المعلومات التي وثقتها الصور وقع حادث تدهور شاحنة محملة بالديزل على طريق المطار ، وتدهور مركبة محملة بالملفوف في الزرقاء ، وتدهور مركبة محملة بالحمضيات في الشونة الشمالية ، وتدهور شاحنة محملة بالأغنام في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي ، وشاحنة محملة بالمجمدات في اربد  .

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