5 حوادث انقلاب مركبات في الاردن اليوم - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لخمسة حوادث انقلاب مركبات مختلفة في المملكة اليوم .



ووفق المعلومات التي وثقتها الصور وقع حادث تدهور شاحنة محملة بالديزل على طريق المطار ، وتدهور مركبة محملة بالملفوف في الزرقاء ، وتدهور مركبة محملة بالحمضيات في الشونة الشمالية ، وتدهور شاحنة محملة بالأغنام في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي ، وشاحنة محملة بالمجمدات في اربد .

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