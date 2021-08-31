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الثلاثاء، 31-08-2021 11:39 ص

5 شركات مؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

وزارة المياه


الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري محمد النجار، الثلاثاء، إنّ 5 شركات تأهلت لتنفيذ مشروع العقبة – عمّان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) بطاقة 300 مليون م3 سنويا.

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وأضاف النجار في بيان، أن "مشروع الناقل الوطني يعد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى لتوفير كميات مياه للسنوات العشرين المقبلة؛ تماشيا مع أولويات الحكومة في تفعيل المشاريع الكبرى والشراكة مع القطاع الخاص".


وأشار، إلى أن "إعلان الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع يعد خطوة هامة وكبيرة على طريق إيجاد حلول دائمة لشح المياه في الأردن وتأمين جميع مناطق المملكة بكميات مياه كافية".


وبين أن "الائتلافات التي تأهلت هي كل من:


1. International Company for Water and Power Projects (“ACWA Power”) 
2. Consortium of Huta Marine Works Ltd, Ajlan and Bros, and Almar Water Solutions 
3.  Marubeni Corporation (“Marubeni”) 
4.  Meridiam-Vinci-Orascom 
5. Naqel Water Solutions (Suez -CCC) 


ولفت النظر إلى أنه "سيتم توزيع وثائق العطاء الخاصة بالمشروع على الائتلافات المؤهلة في تشرين ثاني/نوفمبر من العام الحالي".


وبين النجار، أن "الائتلافات هي من الائتلافات ذات الخبرة والملاءة المالية، حيث يعد هذا المشروع هو الأضخم والأكبر على مستوى المملكة لتأمين مصادر مياه غير تقليدية ومستدامة". 


والأردن من أفقر دول العالم مائيا، وفق وزارة المياه.

 

ويرجح تكلفة مشروع الناقل الوطني بين 2-3 مليار دولار وفق وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.

 

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