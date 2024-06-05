الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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نتنياهو: جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال

الأردن يدين سماح الحكومة الإسرائيلية بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة

الأربعاء، 05-06-2024 10:22 ص

5 شروط للانضمام الاختياري بالضمان الاجتماعي - تعرف عليها

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحت عنوان سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية ، نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك خمسة شروط لا بد من توفرها في كل مَنْ يرغب بالاشتراك بصفة اختيارية بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبمقتضاه وهي:

١) أن يكون أردني الجنسية.

٢) أن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة.

٣) أن لا يكون مشمولاً بصفة إلزامية أو تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي.

٤) أن لا يكون قد أكمل سن 60 للذكر أو سن 55 للأنثى عند طلب الاشتراك دون أن يكون لديه اشتراكات سابقة لم يتم تسويتها.

٥) أن لا تكون حقوقه في الضمان قد سُوّيَت بحصوله على أي من المنافع التأمينية التالية:

أ- راتب تقاعد الشيخوخة.

ب- راتب التقاعد المبكر.

ج- راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي.

د- تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله سن الشيخوخة، أو قبل إكماله هذه السن ولم يعد للشمول قبل ذلك.

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