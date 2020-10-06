5 قوائم انتخابية في دائرة إربد الرابعة



الوكيل الاخباري -

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سجلت 5 قوائم في دائرة إربد الرابعة التي تضم ألوية الكورة والاغوار الشمالية والطيبة، اليوم الثلاثاء طلبات ترشحها في اليوم الأول من فترة الترشح والتي تنتهي بانتهاء دوام يوم الخميس المقبل.وقال رئيس لجنة الانتخاب معين الخصاونة، إن القوائم التي اعتمدت طلبات ترشيحها لدى اللجنة واستكملت أوراقها كاملة هي قوائم، الشباب والقطار والوفاء والبركة والانتماء، مشيراً الى انه تم الطلب من أربع قوائم اخرى تقدمت للترشح استكمال بعض اوراقها الرسمية.ويبلغ عدد المقاعد المخصصة للدائرة الرابعة بمحافظة إربد 5 مقاعد.