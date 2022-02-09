5 مترشحين لرئاسة بلدية الرمثا و19 للعضوية

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات البلدية للواء الرمثا، رشاد الزعبي، إنه تم إقفال باب الترشح لانتخابات البلدية واللامركزية اليوم الأربعاء، حيث ترشح لرئاسة بلدية الرمثا الكبرى 5 مترشحين.



وأضاف الزعبي في تصريحات صحفية، أن عدد المترشحين لمنصب عضوية البلدية بلغ 19 شخصاً منهم ثلاث نساء، بالإضافة إلى 8 مرشحين لمجلس المحافظة اللامركزية، منهم ثلاث نساء.



وبين أنه تم رفع جميع طلبات الترشح للهيئة المستقلة للانتخابات، للبت فيها.

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