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572 مرشحاً لرئاسة البلديات بدون سيدات و4820 طلباً للترشح لكافة المجالس

الأربعاء، 09-02-2022 08:03 م

5 مترشحين لرئاسة بلدية الرمثا و19 للعضوية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الإشراف على انتخابات البلدية للواء الرمثا، رشاد الزعبي، إنه تم إقفال باب الترشح لانتخابات البلدية واللامركزية اليوم الأربعاء، حيث ترشح لرئاسة بلدية الرمثا الكبرى 5 مترشحين.

وأضاف الزعبي في تصريحات صحفية، أن عدد المترشحين لمنصب عضوية البلدية بلغ 19 شخصاً منهم ثلاث نساء، بالإضافة إلى 8 مرشحين لمجلس المحافظة اللامركزية، منهم ثلاث نساء.

وبين أنه تم رفع جميع طلبات الترشح للهيئة المستقلة للانتخابات، للبت فيها.

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