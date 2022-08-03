5 من أصل 9 أشخاص توفوا بكورونا الأسبوع الماضي غير مطعمين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أسباب ارتفاع الوفيات بالفيروس خلال الأسبوع الوبائي رقم 30 من العام 2022.

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وقال البلبيسي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن 5 من أصل 9 أشخاص توفوا الأسبوع الماضي غير حاصلين على لقاح كورونا، و4 منهم مر على تلقيهم الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر.

وأضاف أن كل المتوفين أعمارهم فوق 60 عاما، و3 منهم فوق 85 عاما، ويعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والضغط.

وأشار البلبيسي إلى أن المتوفين دخلوا المستشفيات بوقت متأخر وذلك بعد تفاقم حالتهم الصحية، لافتا إلى عدم استجابتهم للعلاج لتأخرهم بمراجعة المستشفيات.

ودعا إلى ضرورة ارتداء الكمامات للأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة وخاصة كبار السن وذلك نظرا للحماية التي تمنحها الكمامات في الوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الحصول على اللقاح المضاد لكورونا والجرعة المعززة لأهميتها في رفع المناعة.

وكان سجل الأردن خلال الأسبوع رقم (30) 9 وفيات مقارنة مع 4 وفيات في الأسبوع رقم (29)، ووفاة واحدة في الأسبوع رقم (28).

وبلغ المجموع التراكمي لوفيات كورونا في الأردن نحو 14 ألفا و83 وفاة منذ بدء الجائحة.



