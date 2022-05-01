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الأحد، 01-05-2022 11:42 ص

5 % نسبة حجوزات صالات الأفراح في عيد الفطر

صالة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 كشف نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير أن نسبة حجوزات صالات الأفراح لا تتجاوز الـ 5% خلال عيد الفطر السعيد.

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وقال المناصير اليوم الأحد في حديث لـ" الوكيل الإخباري" إن نسبة الحجوزات خجولة جداً مقارنة بذات الفترة من العام الماضي مبينا أن عدد الحفلات للصالة الواحدة خلال فترة العيد تتراوح من حفلتين إلى 6 حفلات كحد أقصى.


وأوضح أن الركود يعود إلى ضعف السيولة لدى المواطنين بالإضافة إلى زيادة الإقبال على المزارع لإقامة حفلات الزفاف .


علما أن عدد صالات الأفراح في المملكة يبلغ 1100 صالة .



 




 

 


 

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