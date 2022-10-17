5.6 ملايين م2 مساحة الأبنية المرخصة في الأردن

الوكيل الإخباري - بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 5627 ألف م2، مقارنة مع 5456 ألف م2 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 3.1%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

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ووفق التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16.346 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، مقارنة مع 17.268 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 5.3%.



وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 نحو 4688 ألف م2، مقارنة مع نحو 4798 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بانخفاضٍ نسبته 2.3%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 نحو 939 ألف م2، مقارنة مع نحو 658 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 42.7%.



وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 ما نسبته 83.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.6% وإقليم الجنوب ما نسبته 9.9%.



وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.1%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3595 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 مقابل نحو 3367 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 6.8%.



أما على مستوى شهر آب/أغسطس لعام 2022، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2841 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1006 ألف م2 مقارنة مع 940 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2021، بارتفاعٍ نسبته 7.0%.