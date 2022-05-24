الثلاثاء 24-05-2022
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الثلاثاء، 24-05-2022 05:00 م

5.6 مليون دينار لتنفيذ برنامج استدامة++ لدعم القطاعات الأكثر تضرراً في الأردن

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية الثلاثاء، اتفاقية لتنفيذ مبادرة جديدة بعنوان (برنامج استدامة++) لتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي وتنظيمها رسميًا من خلال منحة مقدمة من حكومتي هولندا والنرويج تبلغ نحو 5.6 مليون دينار.

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ويهدف المشروع، بحسب بيان لوزارة التخطيط، إلى دعم القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد الأردني من خلال توفير دعم الدخل والاشتراكات للعمال الأردنيين وغير الأردنيين بما في ذلك اللاجئين، وذلك لتسهيل تسجيلهم واشتراكهم في الضمان الاجتماعي.


ووقع الاتفاقية وزير التخطيط ناصر الشريدة، والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة والمدير العام المساعد لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، وبحضور وزير العمل نايف استيتية، وسفير مملكة هولندا في الأردن هاري فيرفاي ونائب سفير مملكة النرويج في الأردن ريتا ساندبيرج، ونائب المدير العام للعمليات الميدانية والشراكات بمنظمة العمل الدولية موسى أومارو.


 




 

 


 

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