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السبت، 11-11-2023 06:51 م

5.896 مليار دينار حجم التداول العقاري في 10 أشهر

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الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال عشرة الأشهر من العام الحالي، 5.896 مليار دينار، بحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

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وأظهر التقرير المنشور على موقع الدائرة الإلكتروني، أن حجم التداول في سوق العقار، ارتفع خلال تشرين الأول الماضي 3 بالمئة، مقارنة بأيلول الماضي، ليبلغ 629 مليون دينار.


وانخفضت حركة بيع العقار خلال عشرة الأشهر من العام الحالي بنسبة 4 بالمئة، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 6 بالمئة، وبيوعات الأراضي 4 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.


وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال تشرين الأول الماضي بنسبة 2 بالمئة، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 7بالمئة ، مقارنة أيلول الماضي.


وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الإيرادات خلال عشرة الأشهر من العام الحالي بنسبة 2 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 220 مليون دينار.


كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 2.5 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 18بالمئة مقارنة بأيلول الماضي؛ لتبلغ 42 مليون دينار.

 




 

 


 

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