50 ألف زائر لمهرجان ليالي رمضان بأسبوعه الأول في إربد

الوكيل الإخباري - حقق مهرجان ليالي رمضان في اربد نجاحا كبيرا ولافتا في الأسبوع الأول من انطلاقته واستقطب الجمهور على مدى الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وشكل حالة فرح تفاعلت معها الجماهير الغفيرة التي تابعت فعالياته المختلفة.

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وقال محافظ اربد رضوان العتوم إن اعداد الجماهير التي تفاعلت مع فعاليات البرنامج وفقراته خلال الاسبوع الاول زادت عن 50 الف شخص من مختلف الفئات العمرية، ما يعكس مدى النجاح الذي حققه البرنامج بتوفير بيئة مثالية للفرح والسهرات بأجواء رمضانية افتقدناها خلال جائحة كورونا.



واشار الى ان التنسيق بين جميع الدوائر والجهات المشرفة والمشاركة في الفعاليات كان على اعلى مستوياته سواء من حيث اختيار الفقرات او التنظيم الذي لاقى ارتياحا واستحسانا من الجمهور الذي تابع فعالياته في الايام الستة الاولى من انطلاقته مع بداية الشهر لفضيل، ما كان له الاثر بإخراج الحدث بأبهى صورة، مشيدا بالتزام الجمهور بالتعليمات.



وأكد العتوم ان المهرجان حقق الغاية المرجوة منه بإشاعة اجواء الفرح بين المواطنين وتقديم وجبة ترفيهية وترويحية تناسب جميع افراد العائلة وهو ما زاد حجم الاقبال عليه، حيث تميز الحضور بالأغلب بالصفة العائلية، مثمنا جهود مدينة الحسن الرياضية بتوفير المكان المناسب لاستقبال هذا العدد من الجمهور وتأمين وصولهم بيسر وسهولة الى مكان الفعاليات.



واشاد بدور رجال الامن العام والسير بتنظيم حركة السير في محيط مدينة الحسن وداخلها، لافتا الى ان كل جهة من الجهات اسهمت بإنجاح الحدث، حيث قامت بواجبها على اكمل وجه من وزارات السياحة والثقافة والزراعة والتنمية الاجتماعية والشباب الى جانب الدور المؤثر والهام لهيئة شباب كلنا الاردن التي قامت بالدور التنظيمي داخل المسرح الذي احتضن الفعاليات.



واوضح العتوم ان الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان موزعة على ألوية المحافظة التسعة، حيث انطلقت بطولاتها في العاب كرة القدم الخماسية على عدد من ملاعب المحافظة ليصار في النهاية الى تحديد الفريق الفائز على مستوى المحافظة لينتقل للمشاركة في البطولة على مستوى المملكة، لافتا الى انه بعد لانتهاء من بطولة الخماسي ستنطلق بطولات الالعاب الفردية في العاب كرة الطولة والشطرنج في مختلف الاندية والمراكز الشبابية.



وعلى صعيد متصل، مثل البازار الخيري للجمعيات الخيرية والتعاونية والاسر قصة نجاح اخرى تمثلت بتوفير منصة لها لعرض منتجاتها وتسويقها مباشرة للجمهور من خلال 80 طاولة عرض.



وفي هذا السياق، قال مدير التنمية الاجتماعية الدكتور بركات الشناق ان التغذية الراجعة للأسبوع الاول من المهرجان تؤشر لنجاح واضح بتحقيق البازار لغايته بمساعدة الجمعيات والاسر على تسويق منتجاتها مباشرة للجمهور بالمجان ودون دفع اي بدل عن الطاولات المشاركة.



وتنوعت المعروضات ما بين المشغولات اليدوية والمطابخ الانتاجية والحرف المنزلية.



وترى الطالبة الجامعية سعاد نصيرات، من جمعية جحفية الخيرية، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدرس هندسة نظم معلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ان البازار وفر لها فرصة ثمينة لتسويق منتجاتها ومساعدتها في توفير نفقات الدراسة، داعية الى تحدي ثقافة العيب والتحلي بالعزيمة والاصرار لمواجهة التحديات وتحويلها لفرص للعمل والكسب.



الى ذلك، افتتحت شركة كهرباء اربد مكتب خدمات في مدينة الحسن يوفر خدمة التسجيل على منصة دعم التعرفة الكهربائية ودفع الفواتير الكترونيا او نقديا طيلة ايام الشهر الفضيل.



وقال مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي ان الاقبال الجماهيري الكبير على فعاليات المهرجان دفع بالشركة لفتح هذا المكتب لتمكين مرتاديه من الحصول على هذه الخدمات.



الى ذلك، تتواصل فعاليات المهرجان مساء اليوم السبت بعروض لفرقة كتاكيت للأطفال وفرقة شباب الرمثا، حيث تقدم الفرقة الهاشمية مجموعة من الاناشيد الدينية، ويقدم الشاعر موسى النعواشي مجموعة من قصائده الوطنية والشعبية ويتخللها مسابقات ثقافية منوعة يتم خلالها توزيع الجوائز العينية على الفائزين، بينما يستمر البازار الخيري باستقبال الزوار، وتتواصل احداث بطولة خماسي الكرة في مختلف الوية المحافظة.