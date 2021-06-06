50 ألف مواطن يتلقون لقاح كورونا في المستشفيات الخاصة

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن المستشفيات الخاصة قامت حتى اليوم الأحد، بتطعيم أكثر من 50 ألف مواطن بلقاح كورونا، في إطار مشاركتها بحملة التطعيم الوطنية للتطعيم ضد الفيروس خلال شهر.

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وأوضح الدكتور الحموري في بيان، أن 28 مستشفى خاص يشارك حاليا في حملة التطعيم الوطنية، من خلال مراكز تطعيم خصصها لهذا الغرض، ويتم تقديم الخدمات مجانا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا.



وأضاف أن قطاع المستشفيات الخاصة سيواصل مشاركته في حملة التطعيم الوطنية، لدعم ومساندة جهود وزارة الصحة في احتواء ومكافحة فيروس كورونا من خلال تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في الأردن، بعد التسجيل على منصة اللقاح والتخفيف عن المستشفيات والمراكز الحكومية المشاركة في الحملة.



وأشار إلى التعاون وتنسيق القائمين بين الجمعية ووزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، ما أسهم في تسهيل مشاركة المستشفيات الخاصة في حملة التطعيم .

