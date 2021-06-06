الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية

تنظيم نشاطات شبابية توعوية في جرش

الأحد، 06-06-2021 02:32 م

50 ألف مواطن يتلقون لقاح كورونا في المستشفيات الخاصة

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن المستشفيات الخاصة قامت حتى اليوم الأحد، بتطعيم أكثر من 50 ألف مواطن بلقاح كورونا، في إطار مشاركتها بحملة التطعيم الوطنية للتطعيم ضد الفيروس خلال شهر.

اضافة اعلان

وأوضح الدكتور الحموري في بيان، أن 28 مستشفى خاص يشارك حاليا في حملة التطعيم الوطنية، من خلال مراكز تطعيم خصصها لهذا الغرض، ويتم تقديم الخدمات مجانا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا.


وأضاف أن قطاع المستشفيات الخاصة سيواصل مشاركته في حملة التطعيم الوطنية، لدعم ومساندة جهود وزارة الصحة في احتواء ومكافحة فيروس كورونا من خلال تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في الأردن، بعد التسجيل على منصة اللقاح والتخفيف عن المستشفيات والمراكز الحكومية المشاركة في الحملة.


وأشار إلى التعاون وتنسيق القائمين بين الجمعية ووزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، ما أسهم في تسهيل مشاركة المستشفيات الخاصة في حملة التطعيم .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

1

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

w

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

خارجية

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

620213171748364509265

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

fff

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

أخبار متعلقة
1120204211725883644095

انخفاض حالات كورونا النشطة بالمملكة

520218164959241727094

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

420212916627788132696

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل لقاح

لجنة الأوبئة لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا دون رسالة نصية

رو

مطالب شعبية بتأجيل قروض البنوك للشهر الحالي

520218175927954626706

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة