%50 إعفاء من رسوم رخصة لافتة موقع بناء حتى نهاية حزيران المقبل

الوكيل الإخباري - دعت أمانة عمان الكبرى المواطنين ممن تترتب عليهم رسوم (رخصة لافتة موقع بناء) عن السنوات السابقة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي نص على تقديم اعفاء بنسبة 50% من الرسوم شريطة التسديد قبل نهاية دوام يوم 30 حزيران المقبل.

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وبينت أن مجلس الوزراء وافق على تقديم اعفاء بنسبة 50 بالمئة من قيمة رسوم رخص لافتة موقع البناء على المكلفين المرفق أسماؤهم بكتاب أمين عمان شريطة تسديد المبلغ قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2022/6/30.

ويأتي القرار بهدف تمكين القطاع الانشائي من استدامة عمله، واستناداً لاحكام الفقرة (ب) من المادة 3 لقانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006، وبناءاً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية.