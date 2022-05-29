الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الصناعة: مبادرة الشراكة مع مصر والإمارات تؤسس لتعاون غير مسبوق

الخارجية الفلسطينية: غياب التحرك الدولي يعد تواطؤا مع الانتهاكات الإسرائيلية

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مختلف مناطق الخليل

"الدولية للطاقة الذرية": مستعدون للتعاون مع الأردن حول البرنامج النووي

مدير مستشفيات البشير ينفي ادخال اي اصابة بجدري القرود

توقعات بظهور جائحة جديدة

السودان.. البعثة الأممية تندد بمقتل متظاهرين وتدعو لإنهاء حالة الطوارئ

الأمن يحقق بشبهة انتحار شخص عن جسر عبدون

رفع العلم الفلسطيني في الأقصى ردًا على أعلام الاحتلال

تحذير من ضربات الشمس اليوم

الأحد، 29-05-2022 01:34 م

%50 إعفاء من رسوم رخصة لافتة موقع بناء حتى نهاية حزيران المقبل

278570342_361509149348629_4414047912973188008_n


الوكيل الإخباري - دعت أمانة عمان الكبرى المواطنين ممن تترتب عليهم رسوم (رخصة لافتة موقع بناء) عن السنوات السابقة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي نص على تقديم اعفاء بنسبة 50% من الرسوم شريطة التسديد قبل نهاية دوام يوم 30 حزيران المقبل.

اضافة اعلان


وبينت أن مجلس الوزراء وافق على تقديم اعفاء بنسبة 50 بالمئة من قيمة رسوم رخص لافتة موقع البناء على المكلفين المرفق أسماؤهم بكتاب أمين عمان شريطة تسديد المبلغ قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2022/6/30.

 

ويأتي القرار بهدف تمكين القطاع الانشائي من استدامة عمله، واستناداً لاحكام الفقرة (ب) من المادة 3 لقانون الاعفاء من الاموال العامة رقم 28 لسنة 2006، وبناءاً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A2396

الشبول: مبادرة الشراكة الصناعية ستنعكس على فرص العمل

1653480824999

ورشات لدعم وتمكين الشباب في الكرك

Nuclear-Cooling-Towers

"الدولية للطاقة الذرية": مستعدون للتعاون مع الأردن حول البرنامج النووي

مستشفى البشير (2)

مدير مستشفيات البشير ينفي ادخال اي اصابة بجدري القرود

جسر عبدون 2

الأمن يحقق بشبهة انتحار شخص عن جسر عبدون

أفضل-شركات-تخزين-بضائع-المتاجر-الإلكت-1

الأردنية للمناطق الحرة تحدد معايير التخزين السليمة

أخبار متعلقة
279423925_360865726075139_8398975288873287890_n

إقرار نظام يسهم بتوفير فرص العمل وتنويع الدخل القومي

مبنى رئاسة الوزراء

صفة الاستعجال لمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

imgid149989

1000 دينار عقوبة طرح النفايات بالأماكن غير المخصصة

1651917178448

مركز زها ينظم 215 فعالية خلال شهر رمضان

312595_5_1607974836

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العمال

WhatsApp Image 2022-04-29 at 1.42.03 PM

الكسبي: 43% من سكان الأردن يعيشون في عمّان