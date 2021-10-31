50 دار نشر وتوزيع أردنية تشارك في معرض الدوحة للكتاب

الوكيل الإخباري- قالت اللجنة المنظمة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، إن اكثر من 50 دار نشر وتوزيع أردنية تشارك في الدورة المقبلة للمعرض، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 إلى 22 كانون الثاني المقبل.



وتنتهي يوم غد الاثنين عملية التسجيل والاشتراك في الدورة الحالية للمعرض، حيث بدأت عملية استقبال طلبات المشاركة والتسجيل في 15 آب الماضي.



وأتاحت اللجنة المنظمة، بحسب بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الاحد، باب الاشتراك والتسجيل لدور النشر والمكتبات والمؤسسات الثقافية ومراكز البحوث والجمعيات والجامعات والمنظمات الدولية والوزارات.



واضافت انها تلقت أعدادا كبيرة من المشاركات من معظم الدول العربية والأجنبية، خاصة وان دورة المعرض للعام الماضي قد تم حجبها في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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المصدر: بترا