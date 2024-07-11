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الخميس، 11-07-2024 04:28 م

50 شاحنة من المساعدات الانسانية الاغاثية تعبر لأهلنا في غزة من الأردن اليوم

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الوكيل الاخباري - عبرت 50 شاحنة من الطرود الغذائية لأهلنا في غزة اليوم الخميس، محملة بطرود غذائية ومواد طبية ومعقمة وحرامات وفرشات نوم وملابس وأحذية.

وتم تسيير القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبدعم من  جمعية إغاثة أطفال فلسطين وأطباء بلا حدود ومسلمون حول العالم والنداء الطبي الفلسطيني. 

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن الهيئة تعمل ومن خلال الحكومة الأردنية على فتح المزيد من المعابر لزيادة كميات المساعدات الإغاثية والغذائية.

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