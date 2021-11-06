5054 رخصة ممنوحة في قطاع الطاقة والمعادن عام 2020

الوكيل الإخباري - بلغت الرخص الممنوحة في قطاع الطاقة والمعادن خلال العام الماضي 5054 رخصة، مقارنة بـ 5487 تم منحها عام 2019، تصدرتها الرخص الممنوحة لغايات تصدير المعادن والتي بلغت 2054 رخصة، تلتها رخص استيراد المعادن بواقع 1152 رخصة.

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وبحسب منشورات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاحصائية توزعت باقي الرخص على: 1061 رخصة مزاولة مهنة العمل الاشعاعي والنووي، 360 رخصة للمواد المشعة والأجهزة الاشعاعية، و151 رخصة للمقالع، و120 لإنشاء محطات تحويل عامة، و119 للعاملين في الطاقة المتجددة، و23 لإنشاء محطات شحن كهربائية عامة وخاصة، و7 رخص للتنقيب، و6 لقطاع توليد الطاقة المتجددة، ورخصة للتعدين.

