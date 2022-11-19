5086 معلومة وإخبارا تلقته مكافحة الفساد العام الماضي

الوكيل الإخباري

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- تعاملت مديرية التحقيق في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع 5086 معلومة وإخبارا خلال عام 2021.ووفق التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2021 الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن المعلومات التي تلقتها الهيئة تراوحت بين الشكاوى والإخبارات حول مختلف القضايا.وبلغ عدد المعلومات التي تم حفظها بتوصية للمجلس من قسم التسجيل والفرز 2208، أما عدد الملفات التي تمت إحالتها لمدير التحقيق فقد بلغت 743، فيما لا تزال 1036 معلومة قيد الإجراء حتى الآن، كما وصل عدد الملفات التي تمت إحالتها للمديريات الأخرى إلى 1099.وبيّن التقرير أن المعلومات التي لم يتم تسجيلها كملف تحقيق وهي 2208 معلومة وذلك لكونها إما خارج اختصاص الهيئة وإما منظورة أمام القضاء.كما تلقى قسم مكافحة غسل الأموال 11 ملفا تحقيقيا خلال العام الماضي، ليصل مجموع الملفات التحقيقية التي بحوزته 48 ملفا، منها اثنان أحيلا إلى المدعي العام، فيما تم حفظ 23 ملفا و23 ملفا قيد الإجراء.