51 اعتداء على خطوط مياه في البادية الشمالية

الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة مياه لواء البادية الشمالية الشرقية مع 51 اعتداءً على محابس المياه والخطوط الناقلة في اللواء منذ بداية العام الحالي، وفق ما قال الناطق الاعلامي في شركة مياه اليرموك معتز عبيدات.



واضاف عبيدات السبت، انّ هذه الاعتداءات تضمنت الاستخدام والاستدراج غير المشروع للمياه في اللواء، لافتا إلى أن الإدارة ومن خلال كوادرها الفنية عمدت إلى التعامل مع جميع هذه الاعتداءات، وإصلاحها بما يضمن انسيابية عملية الضخ وحصول المشتركين على حاجاتهم من المياه حسب نظام الدور المعمول به في الإدارة.

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وببن أنّ هذه الاعتداءات شكلت معضلة جراء نتائجها السلبية المتمثلة بالكلف المالية الناجمة عن إصلاح أضرارها، وحدوث اختلالات في عملية الضخ، بالإضافة إلى تسرب كميات كبيرة من المياه وهدرها، ما تسبب برفع نسبة الفاقد من المياه في اللواء.



ودعا المواطنين في اللواء إلى التعاون مع الإدارة في التبليغ عن أي اعتداءات على المحابس وخطوط المياه الناقلة، لضمان استقرار الوضع المائي في مناطق اللواء كافة التي تعمل الإدارة على تحسينه، والارتقاء به.



