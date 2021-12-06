51 خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية إلى 51 خدمة، وذلك بعد إطلاق 3 خدمات جديدة الاثنين.

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وأوضح مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في وزارة الداخلية، ياسين الحسبان، أن الخدمات الجديدة هي "الإقامة بمهنة مستثمر شريك أو صاحب شركة، واستكمال إجراءات عقود زواج، والتنازل عن خادمة".



واضاف ان يأتي ذلك لغايات تبسيط الإجراءات وضبط النفقات وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين والأجانب.



وقال إن هذه الخدمات في المرحلة الأخيرة من مشروع التحول الإلكتروني للوزارة، لتضاف إلى الخدمات تم إطلاقها سابقا ليصبح مجموع الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها 51 خدمة إلكترونية.

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