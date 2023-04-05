51 % من زوار وسياح الأردن قدموا براً العام الماضي

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

بينت أرقام رسمية أن نسبة القادمين براً لغايات السياحة والسفر إلى الأردن من مجموع القادمين بلغت 51.0%، ونسبة المغادرين براً من مجموع المغادرين بلغت 51.7% لعام 2022.وأشارت الأرقام التي صدرت في الكتاب السنوي الاحصائي واطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن متوسط عدد القادمين الى الأردن يوميا بلغ ( 20758 ) شخصاً، فيما بلغ متوسط عدد المغادرين يومياً ( 20766) شخصاً.ونوهت إلى أن نسبة المغادرين إلى القادمين بلغت 100.0%، فيما بلغت نسبة التغير في عدد الفنادق للعام 2021-2022 ( 2.4%) .وأضافت الأرقام أن متوسط عدد الغرف لكل فندق بلغ ( 49.9) غرفة، فيما بلغت نسبة الفنادق المُصنفة من مجموع الفنادق الكلي في المملكة 47.8%.وبلغت نسبة الزوار الأجانب الى المتاحف والاماكن الاثرية من مجموع الزوار 74.1% تصدرتها البترا بمجموع زوار وصل إلى ( 904.654) زائراً خلال العام الماضي.