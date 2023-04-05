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الأربعاء، 05-04-2023 02:31 م

51 % من زوار وسياح الأردن قدموا براً العام الماضي

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الوكيل الإخباري- بينت أرقام رسمية أن نسبة القادمين براً لغايات السياحة والسفر إلى الأردن من مجموع القادمين بلغت 51.0%، ونسبة المغادرين براً من مجموع المغادرين بلغت 51.7% لعام 2022.اضافة اعلان


وأشارت الأرقام التي صدرت في الكتاب السنوي الاحصائي واطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن متوسط عدد القادمين الى الأردن يوميا بلغ ( 20758 ) شخصاً، فيما بلغ متوسط عدد المغادرين يومياً ( 20766) شخصاً.

ونوهت إلى أن نسبة المغادرين إلى القادمين بلغت 100.0%، فيما بلغت نسبة التغير في عدد الفنادق للعام 2021-2022 ( 2.4%) .

وأضافت الأرقام أن متوسط عدد الغرف لكل فندق بلغ ( 49.9) غرفة، فيما بلغت نسبة الفنادق المُصنفة من مجموع الفنادق الكلي في المملكة 47.8%. 

وبلغت نسبة الزوار الأجانب الى المتاحف والاماكن الاثرية من مجموع الزوار 74.1% تصدرتها البترا بمجموع زوار وصل إلى ( 904.654) زائراً خلال العام الماضي.

 




 

 


 

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