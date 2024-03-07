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الخميس، 07-03-2024 01:40 م

52 ألف مرأة تتقاضى راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على إيلاء المرأة دعماً واهتماماً كبيرين لضمان استمرارية عملها ودعم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة تتضمّن صون حقوقها العمّالية كاملة بما فيها حقها في الضمان الاجتماعي بهدف حمايتها من الفقر وإتاحة المجال لها للإسهام في العملية التنموية جنباً إلى جنب مع الرجل .اضافة اعلان


وهنأت مؤسسة الضمان المرأة الأردنية وكافة المؤمن عليهن بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام لما يبذلنه من جهدٍ كبير وما يحققنه من إنجازات على مختلف الأصعدة لرفعة الوطن، مؤكدة على دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، مجددة دعوتها إلى النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان عند التحاقهن بسوق العمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان وعلى أساس أجرهن الحقيقي وكامل فترات عملهن.

وكشفت المؤسسة بأن عدد المؤمن عليهن الفعّالات المشتركات بالضمان الاجتماعي وصل إلى نحو (435664) مؤمن عليها من ضمنهن (31812) مشتركة اختيارياً، وأن عدد المؤمن عليهن الحاصلات على رواتب تقاعدية وصل إلى (52098) متقاعدة، وكذلك (125099) وريثة مستحقة حالياً لحصة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية. 

وأوضحت المؤسسة بأن عدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة منذ تطبيق التأمين بتاريخ 1/9/2011 وصل إلى (104067) حالة صرف استفدن منها (73319) مؤمن عليها تراكمياً وبمبلغ إجمالي زاد على (114) مليون و(356) ألف دينار، مبينة بأن التعديل الذي طرأ على قانونها عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال التوسع في شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، حيثُ أتاح للمؤمن عليها التي لديها (6) اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل.

وأضافت المؤسسة أن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة عزّز حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص ليصل اليوم عدد المؤمن عليهن المستفيدات من بدل رعاية المولود إلى (20159) مؤمن عليها من ضمنهن (18434) مؤمن عليها استفادت من بدل الرعاية المنزلية و(2121) مؤمن عليها استفادت من بدل الرعاية عن طريق دور الحضانات، وبكلفة إجمالية زادت على (3) ملايين و(170) ألف دينار. 

وبيّنت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين التعطل عن العمل تراكمياً وصل إلى (81824) مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى ما يقرب من (59) مليون و(110) آلاف دينار .

وأشارت المؤسسة بأنها ستستمر في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بقوة القانون ووعي الإنسان العامل بهدف توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهن العاملات في كافة المنشآت الاقتصادية وضمان استمرارية عملهن ودعم مشاركتهن الاقتصادية. 


 




 

 


 

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