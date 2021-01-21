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الخميس، 21-01-2021 09:39 م

530 شاشة تلفزيونية لـ 73 مدرسة للمزج بين التعليمين التقليدي والإلكتروني

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الوكيل الاخباري - تحدثت الأمين العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الخميس، عن شراء 530 شاشة بث تلفزيوني لتوزع على غرف صفية في 73 مدرسة حتى يتمكن المعلم من عرض بعض الحصص المحوسبة أثناء وجوده داخل الغرفة الصفية، في ظل عدم توفر خدمة الإنترنت في بعض المدارس.
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وأشارت عبر برنامج "صوت المملكة" إلى التعليم المدمج الذي يدمج التعليم عن بعد والتعليم المدرسي وذلك ضمن الأطر الناظمة للعودة إلى المدرسة، ويستطيع المعلم في اليوم الذي يكون فيه التعليم مدرسي (وجاهي) أن يعمل تمازج بين التعليم التقليدي والإلكتروني.

 




 

 


 

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