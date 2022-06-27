54 شخصا يتلقون العلاج في مراكز علاج الإدمان بالمملكة

الوكيل الإخباري - قال رئيس مركز علاج الإدمان الرائد يزن البرماوي إن 54 شخصا يتلقون العلاج في مركز علاج الإدمان، مشيرا إلى أن المركز يتسع لـ170 شخصا.

اضافة اعلان



وأضاف البرماوي، أن مركز معالجة المدمنين هو أحد المحاور التي تعمل عليها إدارة مكافحة المخدرات، وهي إحدى المهام الإنسانية الكثيرة التي تقوم بها مديرية الأمن العام وتحملها على عاتقها.



وأشار إلى أن أغلب المقبلين على المركز من مدمني مادة الحشيش.



وبيّن أن هذا المركز هو الأول المختص في الأردن لعلاج الإدمان، والوحيد في العالم الذي يتبع لجهة شرطية.



وأوضح، أن لدى المركز استحقاقا تشريعيا للعلاج من المواد المخدرة، حيث إن كل من تقدم للعلاج من تلقاء نفسه يعفى من العقوبة. ( المملكة)

