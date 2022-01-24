540 ديناراً أجور المؤمن عليهن المشتركات بالضمان

الوكيل الإخباري - قال خبير التأمينات والحماية الإجتماعية موسى الصبيحي، إن متوسط أجور المؤمن عليهن المشتركات بالضمان الإجتماعي يبلغ 540 ديناراً وبفجوة (7%) لصالح المؤمّن عليهم الذكور.
وأضاف الصبيحي، في منشور على "فيسبوك" اليوم الاثنين، أنه بلغ عدد المؤمّن عليهن الفعّالات المشمولات حالياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي (385) ألف ويُشكّلن ما نسبته (28%) من العدد الإجمالي للمؤمّن عليهم، من ضمنهن (40) ألف مؤمّن عليها غير أردنية، وبما نسبته (10.5%) من إجمالي المؤمّن عليهن النشطات.
وأوضح أن توزيع المؤمّن عليهن الفعّالات على القطاعات الرئيسة كما في مطلع العام الحالي، يأتي كما يلي:
-(149) ألف مؤمّن عليها عاملة في القطاع العام، بما نسبته (39%) من إجمالي المؤمّن عليهن الفعّالات.
- (210) آلاف مؤمّن عليها عاملة في القطاع الخاص، بما نسبته (54%) من إجمالي المؤمّن عليهن الفعّالات.
- (26) ألف مؤمّن عليها مشتركة بالضمان بصفة اختيارية، يشكّلن ما نسبته (7%) من إجمالي المؤمّن عليهن الفعّالات.
وقد بلغ المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهن في كل القطاعات المذكورة أعلاه (540) ديناراً شهرياً، وهو ما يقل بنسبة (7%) تقريباً عن متوسط أجور المؤمّن عليهم الذكور البالغ حالياً (582) ديناراً شهرياً.
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