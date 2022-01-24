الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الاردن يسجل أعلى حصيلة بعدد اصابات كورونا منذ بداية الجائحة

الإثنين، 24-01-2022 10:38 ص

540 ديناراً أجور المؤمن عليهن المشتركات بالضمان

1d5d7bf2-38f1-456d-8541-cdffb875749e


الوكيل الإخباري - قال خبير التأمينات والحماية الإجتماعية موسى الصبيحي، إن متوسط أجور المؤمن عليهن المشتركات بالضمان الإجتماعي يبلغ 540 ديناراً وبفجوة (7%) لصالح المؤمّن عليهم الذكور.

اضافة اعلان


وأضاف الصبيحي، في منشور على "فيسبوك" اليوم الاثنين، أنه بلغ عدد المؤمّن عليهن الفعّالات المشمولات حالياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي (385) ألف ويُشكّلن ما نسبته (28%) من العدد الإجمالي للمؤمّن عليهم، من ضمنهن (40) ألف مؤمّن عليها غير أردنية، وبما نسبته (10.5%) من إجمالي المؤمّن عليهن النشطات.


وأوضح أن توزيع المؤمّن عليهن الفعّالات على القطاعات الرئيسة كما في مطلع العام الحالي، يأتي كما يلي:


-(149) ألف مؤمّن عليها عاملة في القطاع العام، بما نسبته (39%) من إجمالي المؤمّن عليهن الفعّالات.


- (210) آلاف مؤمّن عليها عاملة في القطاع الخاص، بما نسبته (54%) من إجمالي المؤمّن عليهن الفعّالات.


- (26) ألف مؤمّن عليها مشتركة بالضمان بصفة اختيارية، يشكّلن ما نسبته (7%) من إجمالي المؤمّن عليهن الفعّالات.


وقد بلغ المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهن في كل القطاعات المذكورة أعلاه (540) ديناراً شهرياً، وهو ما يقل بنسبة (7%) تقريباً عن متوسط أجور المؤمّن عليهم الذكور البالغ حالياً (582) ديناراً شهرياً.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image61eec00d35da3

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

1202216162946383121601

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

cim7hZBJMdqxQXw6cO0UlcfklwKBImE6XIUGUDie

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

430122_1_1634463746

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

120221716952834390665

كشف الحالة الصحية للوزير الهواري.. والسلالة المصاب بها

4202113155520626431664

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

أخبار متعلقة
الأمومة-1

لماذا تُحرَم عاملات في القطاع العام من تأمين الأمومة ؟

M63A0051

الصبيحي يوضح المقصود بشراء مدة الخدمة في الضمان

1220212913245895041238

أمر الدفاع 35 يدخل حيز التنفيذ

Image1_1120213011289182123184

تعرف على تفاصيل أمر الدفاع 35 الذي سيدخل حيز التنفيذ السبت

0L5A9529

توجه لإلزام موظفي القطاع العام على تلقي جرعة لقاح كورونا الثالثة

0L5A0248

العمل: برنامج لتدريب وتشغيل 70 ألف شخص