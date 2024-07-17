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الأربعاء، 17-07-2024 07:41 م

55 مستفيدا ومستفيدة من صندوق المرأة يُشاركون بمهرجان صيف عمّان

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الوكيل الإخباري - رفعت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر عدد المشاركين من مستفيديها في مهرجان صيف عمّان، والتي انطلقت فعالية دورته الـ16 الحالية في شهر تموز الحالي.

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وقالت الرئيس التنفيذي للشركة، لمى زواتي، إن 55 مستفيدا ومستفيدة من خدمات الشركة المتنوعة شاركوا بشكل مجاني في بازار الشركة ضمن فعاليات المهرجان، الذي تُنظمه أمانة عمّان الكبرى.


وأكدت في بيان اليوم الأربعاء، أن عدد المشاركين بفعاليات المهرجان لهذا العام، هو الأكثر على الإطلاق منذُ أن دأبت الشركة على المشاركة بالمهرجان منذُ عام 2010، باستثناء دورتي للمهرجان جرى إلغائهما بسبب قيود فرضتها جائحة كورونا.
وأشارت زواتي إلى أن رفع عدد المشاركين في مهرجان صيف عمّان يأتي حرصًا من الشركة إلى توفير المشاركة المجانية بمختلف البازارات والمعارض والمهرجانات من أجل إيجاد فرص فعالة ومثمرة أمام مستفيديها، وفتح الآفاق أمامهم للترويج لمنتجاتهن المختلفة والمتنوعة.


ونوهت بالمشاركين في المهرجان لهذا العام الذين سطروا قصص نجاح لمشاريع إنتاجية مولتها شركة صندوق المرأة، عبر جميع فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، حيثُ جرى مراعاة تنويع المشاريع المشاركة في بازار الشركة داخل المهرجان من أجل توزيع الفرص أمام الجميع.


ونقل بيان الشركة عن إحدى المستفيدات وتُدعى وسام الحلواني قولها: "الحمدلله أنا كثير استفدت من المشاركة بفعاليات المهرجان"، مبينة أن إتاحة المشاركة المجانية بالمهرجان شكلت لها "فرصة كبيرة"، بحد تعبيرها، وذلك لعرض ما تنتجه من الإكسسوارت المشغولة يدويا وألعاب الكروشية للأطفال.


بدورها تحدثت الهام جاسر، التي عرضت في البازار ما تنتجه من كعك بلدي، عن أهمية المشاركة المجانية، التي توفرها شركة صندوق المرأة في مختلف الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على المشاريع وأصحابها، ولاسيما أن مردودها المالي يتزايد خلال فترة المشاركة.


من جانبها ثمنت عيدة النوايشة، جهود شركة صندوق المرأة في تنظيم البازار المرافق للمهرجان على الدوام، والذي يُعتبر منصة للتشبيك بين أصحاب الأعمال والمستهلكين الأفراد، إلى جانب ما يُتيحه من فرصة للبيع المُباشرة دون تكاليف للمشاركة.


وتقام أمسيات المهرجان، التي تستمر حتى الـ19 من شهر تموز الحالي، في حدائق الحسين وحدائق الجبيهة، وتشتمل فعاليات المهرجان على عروض وطنية وفلكلورية وشعبية، وأسواق لعرض منتجات تراثية وحرفية ومأكولات شعبية، وساحات مخصصة للأطفال.

 




 

 


 

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