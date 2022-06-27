55 % نسبة التقدم في مشروع استكشاف الفوسفات شرق المملكة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن مشروع استكشاف الفوسفات شرق المملكة حقق إنجازات ونتائج مؤملة وعالية تتعلق بنوعية وسماكة الخام.

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ووفقا للنتائج التي نشرتها مديرية دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة، فإن نسبة التقدم في مشروع الاستكشاف بلغت ما يقارب 55 % من مجمل الخطة المستهدفة غطت ما مجموعه 70 كيلو مترا مربعا.



ويقدر الاحتياطي الجيولوجي الأولي بــ600 مليون طن متري من خام الفوسفات ضمن المنطقة التي تم الانتهاء منها حتى الآن.



وبحسب هذه النتائج تم الانتهاء من حفر 46 بئرا تراوحت سماكتها بين 25 و35 مترا بمجموع أطوال تجاوزت 1000 مترا، وتم جمع وتحليل أكثر من 960 عينة أظهرت نتائج تحليل السماكات للفوسفات ذو النوعية المتوسطة والعالية بين 4 و8 أمتار و بحدود قصوى وصلت لـ10 أمتار ذات تراكيز عالية من الفوسفات ومع انخفاض للشوائب الطينية المرافقة التي لم تتجاوز 0.1 % وهي أقل بكثير من الحدود الدنيا العالمية المطلوبة للصناعات التحويلية للفوسفات.



وبينت الوزارة أنه ما تزال أعمال الحفر والتنقيب مستمرة وتستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى مع نهاية هذا العام لتغطي ما مساحته 120 كيلو مترا مربعا وإصدار تقرير فني نهائي.



وتقع منطقة الدراسة في منطقة الرويشد في الجزء الشرقي من المملكة على الحدود المحاذية للسعودية والعراق بمساحة مستهدفة تقدر بـ 120 كيلو مترا.



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