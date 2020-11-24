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الثلاثاء، 24-11-2020 12:17 م

56 إصابة جديدة بالفيروس بين كوادر بلدية جرش

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الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج فحوص أجرتها بلدية جرش الكبرى ، إصابة 56 موظفا لكوادر عاملة فيها من مختلف الأقسام والمديريات والمناطق، بحسب مدير الإعلام والتواصل المجتمعي في البلدية هشام البنا.

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وقال البنا، إن "الإصابات كانت بين الموظفين الأكثر تواصلا مع المواطنين والتي تتطلب طبيعة عملهم ذلك رغم تقيد الموظفين بشروط السلامة العامة".


وأشار إلى أن "بعض الإصابات بين الكوادر أحدثت إرباكا في أقسام ومديريات والأعمال الميدانية مازالت مستمرة"، لافتا النظر إلى أن "شكاوى المواطنين يجري متابعتها من خلال التواصل إلى هواتف مخصصة لهذه الغاية من دون مراجعة البلدية إلا للضرورة القصوى".


بلدية جرش، علقت دوامها الأسبوع الماضي لمدة 4 أيام بسبب تسجيل إصابات بين موظفيها وأجرت فحوصات للكوادر العاملة داخل البلدية والتي أثبتت مساء الاثنين إصابة 56 موظفا.

 


 




 

 


 

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