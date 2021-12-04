56 % مساهمة قطاع التجارة والخدمات بالناتج المحلي

الوكيل الإخباري - بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي حسب الأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي، 1ر56 بالمئة.

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وحسب معطيات احصائية لغرفة تجارة عمان، توزعت النسبة على قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق 9 بالمئة، والنقل والاتصالات 9ر8 بالمئة، والخدمات المالية والعقارية والاعمال 3ر20 بالمئة.



وبلغت نسبة قطاعات الزراعة وصيد الأسماك 5ر4 بالمئة والانشاءات 9ر2 بالمئة والكهرباء والماء 6ر1 بالمئة والخدمات الشخصية والاجتماعية 9ر8 بالمئة.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 992ر14 مليار دينار، مقابل 618ر14 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2020.



ووفقا للمعطيات الاحصائية، بلغ عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لدى الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 34736، برؤوس أموال قاربت 883ر31 مليار دينار.



وتوزعت الشركات والمؤسسات المسجلة في تجارة عمان على قطاعات المواد الغذائية بعدد 8500 والكهرباء والالكترونيات 1340 والألبسة والنوفوتيه والمجوهرات 3748 والصحة والأدوية ومستلزماتها 1947 والإنشاءات ومواد البناء 3827 شركة ومؤسسة.



وبلغ عدد شركات ومؤسسات قطاعات السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها 2340، والمالي والمصرفي 345، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية 3282، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2332، والخدمات والاستشارات وغيرها 7075 شركة ومؤسسة.

