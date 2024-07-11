الخميس 11-07-2024
الوكيل الاخباري
 

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المهندس جمال سمارة .. الحمدلله على السلامة

قرار بتوحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي

الاحتلال يسقف صحن الحرم الإبراهيمي لتهويده ويهدم منزلا في الخليل

مكافحة الاوبئة يكشف أعراض حمى غرب النيل والفئات الأكثر عرضة للاصابة

تحذير من البنك المركزي الأردني الى جميع المواطنين

الهند.. مقتل 38 شخصاً في يوم واحد بسبب البرق

8 علاجات منزلية فعّالة لتخفيف حدة الحكة في الصيف

فيديو - حريق على متن طائرة سعودية واخلاء جميع الركاب

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي

الخميس، 11-07-2024 11:20 ص

560 وفاة بسبب حوادث مرورية في الأردن العام الماضي

الامن


الوكيل الاخباري - كشف التقرير المروري السنوي، الصادر عن مديرية الأمن العام، عن تسجيل 170058 حادثا مروريا في الأردن، خلال العام الماضي 2023، بينها 11071 حادثا نتج عنها إصابات بشرية.

ووفق التقرير نتج عن هذه الحوادث خسارة 560 إنسانا، و826 إصابة بليغة، و6451 إصابة متوسطة، و9132 إصابة بسيطة.

وبلغ عدد المركبات المسجلة في الأردن، حتى نهاية العام الماضي 1930958 مركبة، بالإضافة إلى دخول 557120 مركبة أجنبية إلى أراضي المملكة في 2023.

ووفق التقرير، يعتبر الإنسان المسبب الأكبر للحوادث المرورية في الأردن، حيث ساهم بوقوع مانسبته (96.2%) من مجموع حوادث الإصابات، في حين شكل الطريق (2.6%) والمركبة (1.2%) من مجموع حوادث الإصابات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
00-15-1396x1157

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

-76142935

قرار بتوحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي

b059ad4d63ca1e7097608783e9f35748

مكافحة الاوبئة يكشف أعراض حمى غرب النيل والفئات الأكثر عرضة للاصابة

البنك المركزي (3)

تحذير من البنك المركزي الأردني الى جميع المواطنين

2 (8)

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي

وزارة الخارجية

اعلان صادر عن وزارة الخارجية

أخبار متعلقة
420241882638424937601

توضيح بشأن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن

1720019967646

وزيرة الثقافة تفتتح ورشة عمل حول تعزيز الوصول إلى المعلومات

1719773894059

نموذجية اليرموك تحقق المركز الأول في مسابقة علماء الغد لطلبة المدارس

111

فيديو- مؤثر أردني يوثق لحظة تعرضه مع عائلته لحادث سير

1719255996559

الزي الأردني التقليدي أيقونة مميزة في بيوت الأزياء المصرية

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين