560 وفاة بسبب حوادث مرورية في الأردن العام الماضي

الوكيل الاخباري - كشف التقرير المروري السنوي، الصادر عن مديرية الأمن العام، عن تسجيل 170058 حادثا مروريا في الأردن، خلال العام الماضي 2023، بينها 11071 حادثا نتج عنها إصابات بشرية.



ووفق التقرير نتج عن هذه الحوادث خسارة 560 إنسانا، و826 إصابة بليغة، و6451 إصابة متوسطة، و9132 إصابة بسيطة.



وبلغ عدد المركبات المسجلة في الأردن، حتى نهاية العام الماضي 1930958 مركبة، بالإضافة إلى دخول 557120 مركبة أجنبية إلى أراضي المملكة في 2023.



ووفق التقرير، يعتبر الإنسان المسبب الأكبر للحوادث المرورية في الأردن، حيث ساهم بوقوع مانسبته (96.2%) من مجموع حوادث الإصابات، في حين شكل الطريق (2.6%) والمركبة (1.2%) من مجموع حوادث الإصابات.

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