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572 مرشحاً لرئاسة البلديات بدون سيدات و4820 طلباً للترشح لكافة المجالس

الأربعاء، 09-02-2022 06:43 م

572 مرشحاً لرئاسة البلديات بدون سيدات و4820 طلباً للترشح لكافة المجالس

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة عن إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان عند الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022.اضافة اعلان


وبحسب الكلالدة فإن عدد الطلبات المقدمة للهيئة في اليوم الأخير للترشح بلغ (607) طلبا، منهم (446) ذكور، و(161) إناث، فيما بلغ المجموع الكلي لطلبات الترشح المقدمة للهيئة خلال فترة الترشح (4820) طلبا، منهم (3953) ذكور، بنسبة (%82.01) و( 867) إناث، بنسبة (%17.99)، مقسمين كالآتي:

عدد طلبات الترشح لعضوية مجالس المحافظات (1048) طلبا، منهم (891) ذكور، و(157) إناث، في حين بلغ عدد طلبات الترشح لرئاسة المجالس البلدية (572) جميعهم من الذكور، أما عدد طلبات الترشح لأعضاء المجالس البلدية فقد بلغت (3089) طلبا، منهم (2396) ذكور، و(693) إناث، أما طلبات الترشح لعضوية أمانة عمان فقد بلغت (111) طلبا، منهم (94) ذكور، و(17) إناث.

وأوضح الكلالدة أنه وبحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021، فإن مجلس المفوضين يفصل بطلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلب الترشح، علماً أن لجنة الانتخاب تقوم  بتبليغ طالب الترشح أو وكيله بقرار مجلس المفوضين كتابيا بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في حالة الرفض على العنوان الذي حدده المرشح للتبليغ، ويكون قرار مجلس المفوضين محلا للطعن أمام محاكم البداية في حال رغب المرفوض طلباتهم بالاعتراض.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد أيام 7_8_9/2/2022 مواعيدا لتقديم طلبات الترشح وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.

 




 

 


 

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