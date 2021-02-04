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الخميس، 04-02-2021 10:09 ص

رابط إلكتروني خاص

%58.7 نسبة النجاح في تكميلية التوجيهي

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في دورتها التكميلية لعام 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح 58.7%.

الوزارة قالت عبر صفحتها على تويتر إن: "نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة ستُعلن عند الساعة 10 من صباح الخميس من خلال رابط إلكتروني".

وفيما يتعلق بإعلان نتائج الامتحان قبل موعدها المحدد، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبد الغفور القرعان إن "الوزارة ارتأت إتاحة الاستعلام عن النتائج بدءا من الساعة 07:00 صباحا بدلا من الموعد المقرر الساعة 10:00 بهدف تخفيف الضغط على شبكة الإنترنت".

وبحسب القرعان، فإن إعلان النتائج قبل الموعد المحدد مسبقا "إجراء معتمد منذ سنوات".

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