الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بعد تزايد الاصابات بكورونا

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم الاثنين

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11 بعد الموجز

جولات رقابية رسمية مشددة

كشف أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي

زريقات للوكيل : إجراء حكومي جديد بسبب زيادة إصابات كورونا

تزويد مستشفى جرش الحكومي بـ 12 جهاز تنفس اصطناعي جديد

بيان هام من الضمان حول الرواتب التقاعدية




الإثنين، 05-10-2020 02:08 م

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

243903


الوكيل الإخباري- سجّل في الأردن، الاثنين، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي جرش وإربد، بعد الإيجاز الحكومي الذي صدر الأحد.
اضافة اعلان

وأعلن مدير صحة جرش محمد الطحان، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، موضحا أن "فرق التقصي الوبائي تقوم يوميا بسحب ما يقارب 500 عينة عشوائية ولمخالطين".

ودعا الطحان إلى ضرورة تقيد المواطنين بشروط السلامة العامة والتباعد الجسدي وعدم التواجد في أماكن التجمعات والاكتظاظ، وكبار السن وأصحاب السير المرضية إلى عدم مراجعة مستشفى جرش الحكومي والمراكز الصحية إلا للضرورة وإرسال شخص آخر لإحضار الأدوية الشهرية".

وفي محافظة إربد، قال مصدر طبي ، إنه سجل 18 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظة حتى ظهر الاثنين، مضيفا أن "الإصابات منها مجهولة المصدر وأخرى من مخالطين توزعت في أماكن مختلفة من ألوية المحافظة".

وأضاف أنه "تم التعامل مع المصابين وفق البروتوكول الصحي المتبع وأن فرق التقصي الوبائي تقوم بتتبع المخالطين وجمع عينات منهم"، مشيرا إلى وجود عينات في المختبرات المركزية في العاصمة عمّان ومستشفى الملك المؤسس تم جمعها من مخالطين وبانتظار ظهور نتائجها خلال الساعات المقبلة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202027183936706723438

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بعد تزايد الاصابات بكورونا

520201516511661845016

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم الاثنين

320201512550692194206

الضمان تمدد فترة الاستفادة من برنامج بادر

111

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

3202018215034181120102

الحكومة: كل أردني فقد عمله بهذا القطاع سيُتم إعادته

3202016172639548878738

عملية نوعية بمستشفى الملك المؤسس

أخبار متعلقة
f0ef7fbd64e43c5d0270e983aaa49d22

إيعاز لمستشفى جرش باستقبال حالات مصابة بكورونا

main_image5f57b6f341b51

عزل بناية بعد إصابة أحد قاطنيها بكورونا في جرش

pic_133883

تحرير 16 مخالفة لأشخاص في إربد

300359_12_1599558591

تسجيل إصابة جديدة لسيدة بكورونا في إربد

287073_4_1590851576

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في إربد

5202011141447957192388

تجهيز غرفة للتعامل مع إصابات كورونا في جرش