الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 19-10-2020 12:51 م

59 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية مع (1190) حالة إسعافية مختلفة , حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (88) حادث إنقاذ، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير (1326) مركبة ومنشاة وموقع في مختلف المحافظات، وذلك من خلال فريق المواد الخطرة .


وبينت المديرية انه تم التعامل مع (59) حريق لمحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة وأعشاب جافة أتت على مساحات واسعة من الأراضي , مضيفة إلى أن سرعة الاستجابة كان لها دور في إخماد تلك الحرائق والسيطرة عليها ومنع انتشارها للاماكن المجاورة .



 




 

 


 

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