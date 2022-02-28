6 آلاف طالب وطالبة مشترك في الدورة الربيعية للشامل للعام 2022

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية للعام 2022، نحو 6 آلاف طالبا وطالبة من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

اضافة اعلان



وانتهى التسجيل لامتحان الشامل في 24 شباط/فبراير 2022، حيث قررت اللجنة العليا لامتحان الشامل عقد دورة ربيعية للشامل، وحددت من خلالها فئات الطلبة الذين يحق لهم التقدم للامتحان ومواعيد التقدم لها ومواعيد عقد امتحاناتها العملية والنظرية، واعلنت عن قرارات جديدة تتخذ لأول مرة للطلبة.

وستبدأ الامتحانات العملية لطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة وامتحان الكفاءة العملي لبرنامج الدبلوم، السبت 12 آذار/مارس 2022 حتى الخميس 17 آذار/مارس 2022.



وفيما يتعلق بالامتحان النظري، الورقة الأولى يومي الاربعاء والخميس 23 - 24 آذار/مارس 2022، والورقة الثانية فيعقد امتحانها يومي السبت والاحد 26 - 27 آذار/مارس 2022، والورقة الثالثة يومي الثلاثاء والاربعاء 29 - 30 آذار/مارس 2022.

وفيما يتعلق بفئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم للامتحان، "المنتظم من أنهى بنجاح دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في 2020 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم للامتحان في كافة الأوراق النظرية والعملية لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها".

"والمعيد: الراسب في الامتحان من العام 2020 فما بعد، على أن لا يتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان أربع مرات، فيجب عليه التقدم للامتحان في الأوراق التي رسب فيها، وبإمكانه اختيار أي ورقة أو أوراق نظرية وعملية من الأوراق التي نجح بها في آخر دورة امتحان تقدم بها".



والناجح لرفع المعدل، الناجح في امتحان الدورة الشتوية لعام 2022م فقط، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة أو أوراق نظرية من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي درسها، ولا يجوز له إعادة الامتحان العملي (الورقة العملية).



وفيما يتعلق بالمستنفذ لحقه، الحالة الأولى، "من لم يحقق متطلبات النجاح خلال سنتين من تخرجه أو تقدم للامتحان 4 مرات خلال سنتين من تخرجه ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، أو من تقدم للدورة الشتوية 2022 ضمن فئة الناجح لرفع المعدل وبغض النظر عن نتيجته في الدورة الشتوية 2022، فيتقدم للامتحان بجميع الأوراق النظرية والعملية ولمرة واحدة فقط وعلى الخطط الدراسية التي درسها إذا كانت من ضمن الخطط الدراسية التي يتقدم بها الطلبة المنتظمون أو المعيدون، وخلاف ذلك فيسمح له بالتقدم للامتحان لمرة واحدة أيضاً في أقرب تخصص نظير لتخصصه وفقاً للخطط الدراسية وإجراءات الامتحان سارية المفعول".



والحالة الثانية، "الطالب الذي تقدم على الدورة الشتوية 2022م ضمن فئة (مستنفذ حقه) ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، يسمح له بالتقدم للامتحان لإعادة الأوراق التي رسب أو نجح فيها استثنائياً وللدورة الحالية فقط، وعلى الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان على الدورة الشتوية 2022".



وأكّد العجلوني أنه ولأول مرة بتاريخ الامتحان فقد أوصت اللجنة العليا للامتحانات بعقد دورات تأهيلية للطلبة الراغبين بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة لتهيئتهم للامتحان وتعريفهم بمخرجات التعلم وإرشادهم إلى طريقة التحضير للامتحان، وتكليف مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة بمتابعة ذلك مع جميع الكليات".





